TRANMERE, ENGLAND - JULY 22: Martin Sherif of Everton looks on during the pre-season friendly match between Tranmere Rovers and Everton XI at Prenton Park on July 22, 2023 in Tranmere, England. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

The latest League One transfer deals as Bradford City sign ex-Manchester United star,  Everton prospects join Rotherham and Lincoln and Peterborough, Plymouth and Wimbledon all recruit

By Mark Duffy
Published 22nd Aug 2025, 11:25 BST
The League One season is now well under way but clubs are still busy recruiting ahead of the transfer window closing on September 1.

Here are the deals done involving League One clubs over the last week, up until noon on Friday, August 22.

Reading have signed Derrick Williams on a two-year deal from Major League Soccer club Atlanta United.

Reading have signed Derrick Williams on a two-year deal from Major League Soccer club Atlanta United.

Mansfield Town have signed former Brentford forward Max Dickov on a one-year contract.

Mansfield Town have signed former Brentford forward Max Dickov on a one-year contract.

Peterborough United have signed former Huddersfield Town defender Tom Lees

Peterborough United have signed former Huddersfield Town defender Tom Lees

Peterborough United have signed Accrington Stanley midfielder Ben Woods for an undisclosed fee on a four-year contract.

Peterborough United have signed Accrington Stanley midfielder Ben Woods for an undisclosed fee on a four-year contract.

