The latest League One transfer deals as Bradford City sign ex-Manchester United star,  Everton prospects join Rotherham and Lincoln and Peterborough, Plymouth and Wimbledon all recruit

Here are the deals done involving League One clubs over the last week, up until noon on Friday, August 22.
Reading have signed Derrick Williams on a two-year deal from Major League Soccer club Atlanta United. Photo: Jacob Kupferman
Mansfield Town have signed former Brentford forward Max Dickov on a one-year contract. Photo: Chris Holloway
Peterborough United have signed former Huddersfield Town defender Tom Lees Photo: Pete Norton
Peterborough United have signed Accrington Stanley midfielder Ben Woods for an undisclosed fee on a four-year contract. Photo: Matt McNulty