Mansfield Town were left frustrated after seeing their early lead wiped out.

See who you know in our gallery of Mansfield Town fans watching the draw at Reading

Stephen Thirkill
By Stephen Thirkill

Sports Editor, NMSY titles

Published 6th Oct 2025, 12:05 BST
Stags were held to a frustrating draw at Reading at the weekend.

They lead for most of the game after Tyler Roberts opened the scoring after just seven minutes.

But Reading rescued a point after Jack Marriott levelled on 71 minutes.

Stags were backed by a healthy away following as ever, with photographers Chris and Jeanette Holloway taking these pics of some of those who made the journey to Berkshire.

Take a look and see who you know – and get more Stags news over on our website.

1. Reading 1 Stags 1

Photo: Chris and Jeanette Holloway

2. Reading 1 Stags 1

Photo: Chris and Jeanette Holloway

3. Reading 1 Stags 1

Photo: Chris and Jeanette Holloway

4. Reading 1 Stags 1

Photo: Chris and Jeanette Holloway

