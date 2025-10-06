They lead for most of the game after Tyler Roberts opened the scoring after just seven minutes.
But Reading rescued a point after Jack Marriott levelled on 71 minutes.
Stags were backed by a healthy away following as ever, with photographers Chris and Jeanette Holloway taking these pics of some of those who made the journey to Berkshire.
Take a look and see who you know – and get more Stags news over on our website.
1. Reading 1 Stags 1
Mansfield Town were left frustrated after seeing their early lead wiped out. Photo: Chris and Jeanette Holloway
