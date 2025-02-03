Mansfield surrendered an early lead before being defeated at Shrewsbury.placeholder image
Mansfield surrendered an early lead before being defeated at Shrewsbury.

See if you can spot a Mansfield Town fan you know in our picture gallery from Shrewsbury Town

Stephen Thirkill
By Stephen Thirkill

Sports Editor, NMSY titles

Published 3rd Feb 2025, 12:01 BST
Struggling Mansfield slumped to a fourth straight defeat at Shrewsbury.

Stags saw their early lead disappear as 10 men Shrews fought back for a 2-1 win.

Here are some of the Stags fans who made the trek down to Shropshire.

You can get reaction and more Stags news, here.

