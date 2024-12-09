Mansfield Town suffered a fifth straight League One defeat after being beaten by Huddersfield.placeholder image
See if you can spot a Mansfield Town fan you know from the weekend defeat to Huddersfield Town

Stephen Thirkill
Stephen Thirkill

Published 9th Dec 2024
Updated 9th Dec 2024, 13:31 BST
It was another disappointing defeat for Stags this weekend after they were narrowly beaten by promotion-chasers Huddersfield Town.

It was a fifth straight League One defeat for Stags as they just came up short in front of 8,500 fans.

Photographers Chris and Jeanette Holloway captured these pictures of some of the Stags fans who were there. See who you know.

1. Stags 1 Huddersfield 2

Mansfield Town suffered a fifth straight League One defeat after being beaten by Huddersfield. Photo: Chris and Jeanette Holloway

2. Stags 1 Huddersfield 2

Mansfield Town suffered a fifth straight League One defeat after being beaten by Huddersfield. Photo: Chris and Jeanette Holloway

3. Stags 1 Huddersfield 2

Mansfield Town suffered a fifth straight League One defeat after being beaten by Huddersfield. Photo: Chris and Jeanette Holloway

4. Stags 1 Huddersfield 2

Mansfield Town suffered a fifth straight League One defeat after being beaten by Huddersfield. Photo: Chris and Jeanette Holloway

