Birmingham City's Jay Stansfield remains the most valuable player in League One after the closure of the transfer window.

League One's £27.9m dream team after the closure of the transfer window, including Birmingham City, Barnsley and Huddersfield Town players

Stephen Thirkill
By Stephen Thirkill

Sports Editor, NMSY titles

Published 4th Feb 2025, 08:55 BST
This is now said to be the most expensive starting side that League One can field after the closure of the transfer window.

The team is perhaps unsuprisingly dominated by cash rich league leaders Birmingham City.

The side, which costs £27.9m, has been selected by the transfermarkt.co.uk website and is based on a 4-2-3-1 formation.

Have your say on the side via our social media channels.

Position: Keeper Club: Barnsley

1. Joe Gauci - £1.25m

Position: Keeper Club: Barnsley Photo: Getty Images

Position: left back Club: Birmingham City

2. Lee Buchanan - £1.5m

Position: left back Club: Birmingham City Photo: Getty Images

Position: centre-back Club: Birmingham City

3. Christoph Klarer - £2.91m

Position: centre-back Club: Birmingham City Photo: Getty Images

Position: Centre-Back Club: Birmingham City

4. Krystian Bielik - £2.66m

Position: Centre-Back Club: Birmingham City Photo: Getty Images

