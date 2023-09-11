Mansfield Town fans enjoy a cracking away day.placeholder image
Mansfield Town fans enjoy a cracking away day.

If you watched Mansfield Town beat Accrington Stanley in September 2023 then you might be able to spot yourself here

Stephen Thirkill
By Stephen Thirkill

Sports Editor, NMSY titles

Published 11th Sep 2023, 12:01 BST
Updated 9th Oct 2025, 14:58 BST
Glorious sunshine and a cracking win – what more could Stags fans want?

It turned out to be a cracking day for Mansfield Town fans who watched their side ease past Accrington 3-0 on a super sunny day.

It left Stags still unbeaten as their fine start to the 2023/24 campaign continued – a season that would of course end in promotion.

Take a look at our latest gallery and see who you might know.

1. Accrington 0 Stags 3

Mansfield Town fans enjoy a cracking away day. Photo: Chris and Jeanette Holloway

2. Accrington 0 Stags 3

Mansfield Town fans enjoy a cracking away day. Photo: Chris and Jeanette Holloway

3. Accrington 0 Stags 3

Mansfield Town fans enjoy a cracking away day. Photo: Chris and Jeanette Holloway

4. Accrington 0 Stags 3

Mansfield Town fans enjoy a cracking away day. Photo: Chris and Jeanette Holloway

