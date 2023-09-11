It turned out to be a cracking day for Mansfield Town fans who watched their side ease past Accrington 3-0 on a super sunny day.
It left Stags still unbeaten as their fine start to the 2023/24 campaign continued – a season that would of course end in promotion.
Take a look at our latest gallery and see who you might know.
Get the latest Stags news here.
1. Accrington 0 Stags 3
Mansfield Town fans enjoy a cracking away day. Photo: Chris and Jeanette Holloway
2. Accrington 0 Stags 3
3. Accrington 0 Stags 3
4. Accrington 0 Stags 3
