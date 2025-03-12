Mansfield Town fans watched a dire display from their side in defeat at Exeter City.placeholder image
In pictures: The loyal Mansfield Town fans who watched the 'Embarrassing’ and ‘disgraceful' midweek defeat at Exeter City

Stephen Thirkill
By Stephen Thirkill

Sports Editor, NMSY titles

Published 12th Mar 2025, 15:00 BST
Updated 12th Mar 2025, 15:01 BST
A hardy band of Stags fans made the long trek to Exeter last night.

Perhaps some returned wondering why they had bothered after watching what first team coach Andy Garner slammed as 'embarrassing’, ‘amateur’ and ‘disgraceful'.

It leaves Stags without a win in 14 League One games as the slide goes on ahead of the weekend visit of Barnsley.

Here are just some of those who made the trip to Devon. Do you know anyone?

Mansfield Town fans watched a dire display from their side in defeat at Exeter City. Photo: Chris and Jeanette Holloway

Mansfield Town fans watched a dire display from their side in defeat at Exeter City. Photo: Chris and Jeanette Holloway

Mansfield Town fans watched a dire display from their side in defeat at Exeter City. Photo: Chris and Jeanette Holloway

Mansfield Town fans watched a dire display from their side in defeat at Exeter City. Photo: Chris and Jeanette Holloway

