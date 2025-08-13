12 black and white photos from Mansfield colliery (1960s-1980s)

By Phoebe Cox
Published 13th Aug 2025, 13:19 BST
Here are 12 black and white photographs from Mansfield Colliery, taken between the 1960s and 1980s.

Mansfield Colliery, also known as Crown Farm Colliery or Crownie Colliery, was located two miles outside of Mansfield.

The colliery closed in March 1988 after operating since 1904. Its closure was part of a broader decline in the UK coal industry.

Did you work here?

The last shift at Mansfield Colliery.

1. 1988

The last shift at Mansfield Colliery. Photo: JPIMedia

The picket line in 1984 - Mansfield Colliery.

2. 1984

The picket line in 1984 - Mansfield Colliery. Photo: JPIMedia

Cricketer Derek Randall visited Mansfield Colliery Welfare in 1983.

3. 1983

Cricketer Derek Randall visited Mansfield Colliery Welfare in 1983. Photo: JPIMedia

Did you play for Mansfield Colliery in the early eighties?

4. Cricket 1983

Did you play for Mansfield Colliery in the early eighties? Photo: JPIMedia

